В историческом центре Омска вновь открылся участковый пункт полиции

Пункт ранее был закрыт из-за неудовлетворительного состояния помещений. В областном УМВД нам уточнили, что в течение пяти лет его участковые все же работали, но в другом, временном, помещении. При этом оно находилось и не в главном здании управления на улице Ленина, 2.