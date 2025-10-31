В историческом центре Омска вновь открылся участковый пункт полиции

В пятницу, 31 октября, мэр Сергей Шелест сообщил, что в Омске на улице Косарева участковый пункт полиции № 1 снова открылся и начал работу. Ранее он закрывался еще в 2020 году.
«Ремонт длился два месяца. Подрядчик произвел внутренние работы с заменой дверей, окон, электрического и сантехнического оборудования. Снаружи появилась новая входная зона, отремонтирован цоколь. Стоимость работ составила порядка 2 миллионов рублей. Кроме ремонта, сотрудники УМВД получили новую оргтехнику, узкоспециальное оборудование и мебель», — написал Шелест у себя на Телеграм-канале.
Пункт ранее был закрыт из-за неудовлетворительного состояния помещений. В областном УМВД нам уточнили, что в течение пяти лет его участковые все же работали, но в другом, временном, помещении. При этом оно находилось и не в главном здании управления на улице Ленина, 2.
На территории данного участка расположены 66 многоэтажных домов и 35 частных. Также в зоне ответственности здешних участковых Свято-Успенский кафедральный собор, Воскресенский военный собор, Омский государственный академический театр драмы, Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, Омский государственный литературный музей им. Ф. М. Достоевского, Омская крепость, органный зал и несколько ТЦ.