Школы Томской области приняли участие в Неделе агротехнологий

Образовательные учреждения Томской области стали участниками Недели агротехнологий. Мероприятия для школьников были организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Для учеников 6−11-х классов, изучающих биологию и химию на базовом и углубленном уровнях, провели лекцию «Большие вызовы для агротехнологий XXI века». Занятие позволило школьникам получить представление о ключевых проблемах и перспективах развития аграрного сектора. В рамках Недели также прошли конкурс плакатов «ГМО: перспективы генной инженерии» и онлайн-олимпиада «Современные агротехнологии».
Помимо этого, для ребят был организован интерактивный квест. Им предстояло пройти маршрут из шести станций, на каждой из которых выполнялись задания, связанные с основной темой мероприятий. Еще одним форматом состязаний стал кейс-чемпионат, в рамках которого школьники решали практические задачи и представляли жюри разработанные решения.
Участие в Неделе агротехнологий принимали образовательные учреждения-участники проекта «Школы — ассоциированные партнеры “Сириуса”». По итогам мероприятий лучшим учащимся вручили дипломы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.