Школы Томской области приняли участие в Неделе агротехнологий

Помимо этого, для ребят был организован интерактивный квест. Им предстояло пройти маршрут из шести станций, на каждой из которых выполнялись задания, связанные с основной темой мероприятий. Еще одним форматом состязаний стал кейс-чемпионат, в рамках которого школьники решали практические задачи и представляли жюри разработанные решения.