БЖД: поезд Брест — Минск был остановлен и приедет с задержкой на 1 час 10 минут

В пресс-службе отметили, что в пятницу, 31 октября, поезд № 636 Брест — Минск, который выехал в 12.09 и должен был прибыть в Минск в 16.38, по техническим причинам (из-за неисправности локомотива) в 13.15 был остановлен на станции Оранчицы.