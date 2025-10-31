БЖД: поезд Брест — Минск был остановлен и приедет с задержкой на 1 час 10 минут

БЖД сообщила, что поезд Брест — Минск был остановлен и приедет с задержкой на 1 час 10 минут. Подробности озвучили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В пресс-службе отметили, что в пятницу, 31 октября, поезд № 636 Брест — Минск, который выехал в 12.09 и должен был прибыть в Минск в 16.38, по техническим причинам (из-за неисправности локомотива) в 13.15 был остановлен на станции Оранчицы.
Белорусская железная дорога принимает оперативные меры, связанные с организацией доставки пассажиров. В указанных целях на станцию Оранчицы был направлен вспомогательный локомотив.
«Поезд № 636 Брест — Минск прибудет на станцию Минск-Пассажирский с задержкой ориентировочно 1 час 10 минут», — уточнили в пресс-службе.
Тем временем единая система оплаты проезда в транспорте будет создана в Беларуси.
Ранее хирург Руммо сказал, что Беларусь закупит в Китае роботов для операций.
А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.