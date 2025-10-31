Двухдневная рабочая неделя ждет жителей Ростовской области в конце 2025 года

В конце 2025 года жителей Ростовской области ожидает двухдневная рабочая неделя. Это следует из опубликованного производственного календаря.
Рабочими днями будут 29 и 30 декабря, 31 число — выходной.
Также предполагается, что грядущие новогодние праздники станут одними из самых долгих за последние годы. Отдых продлится с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года, то есть двенадцать дней.
Напомним, текущая рабочая неделя перед праздничными днями ноября оказалась шестидневкой. День отдыха в субботу, 1 ноября, перенесли на понедельник 3 ноября.
