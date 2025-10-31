Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухдневная рабочая неделя ждет жителей Ростовской области в конце 2025 года

Два дня работы и 12 дней отдыха пообещали жителям Дона.

Источник: Комсомольская правда

В конце 2025 года жителей Ростовской области ожидает двухдневная рабочая неделя. Это следует из опубликованного производственного календаря.

Рабочими днями будут 29 и 30 декабря, 31 число — выходной.

Также предполагается, что грядущие новогодние праздники станут одними из самых долгих за последние годы. Отдых продлится с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года, то есть двенадцать дней.

Напомним, текущая рабочая неделя перед праздничными днями ноября оказалась шестидневкой. День отдыха в субботу, 1 ноября, перенесли на понедельник 3 ноября.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.