Одноклассники и Новости Mail запускают проект ко Дню народного единства

«Для нас было важно не просто отметить праздник, а создать возможность вместе с пользователями вспомнить, как много сделано за последние десятилетия. Россия — страна сильных людей и больших идей, и этот проект о том, как каждое достижение становится частью нашей общей истории», — отмечают в команде Новости Mail.