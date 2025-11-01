Одноклассники и Новости Mail запускают проект ко Дню народного единства

Спецпроект «Сделано в России» рассказывает, как за последние 25 лет изменилась страна, и какие решения, технологии и люди определили облик современной России.
Запуск приурочен ко Дню народного единства — празднику, символизирующему сплочённость и преемственность поколений. Одноклассники, объединяющие многомиллионную аудиторию по всей стране, приглашают пользователей отметить праздник вместе и вспомнить о значимых шагах за последние десятилетия.
С 1 по 5 ноября в ОК пользователи смогут вместе вспомнить ключевые события истории, обсудить важные достижения и разделить чувство гордости за страну и поучаствовать в тематической викторине.
Также пользователи соцсети смогут посмотреть специальный видеоролик, посвящённый важнейшим шагам развития страны, — от появления «Прямой линии» и создания портала «Госуслуги» до проведения Олимпиады в Сочи и запуска художественного фильма «Вызов», снятого на орбите.
«Для нас было важно не просто отметить праздник, а создать возможность вместе с пользователями вспомнить, как много сделано за последние десятилетия. Россия — страна сильных людей и больших идей, и этот проект о том, как каждое достижение становится частью нашей общей истории», — отмечают в команде Новости Mail.