В РПЦ отметили опасное влияние западных идей на примере Хэллоуина

Традиция устраивать на Хэллоуин карнавалы и наряжаться в костюмы нечисти появилась лишь в XX веке в США. В Америке появился самый распространенный атрибут Хэллоуина — тыква, сезон сбора этого овоща приходится именно на октябрь. Из тыквы вырезают светильник — «фонарь Джека» — символ неприкаянной души, которая бродит в темноте. В России праздник начали отмечать с 1990-х годов, но широкого распространения он не получил.