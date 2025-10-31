Центр «Орленок» в Волгограде вошел в число лучших детских лагерей России

Федеральный этап конкурса проходил в три тура. Первый — оценка качества и педагогической ценности официального сайта лагеря; второй — заочная оценка отрядного дела, посвященного Году защитника Отечества; третий — презентация результатов реализации программы воспитательной работы и развития лагеря. «Орленок» успешно справился со всеми этапами. В состав экспертной комиссии федерального конкурса вошли представители компании VK, активисты Всероссийского родительского комитета, а также специальное жюри из представителей Детского экспертного совета, Росдетцентра, Движения первых и «Юнармии».