Центр «Орленок» в Волгограде вошел в число лучших детских лагерей России

Оздоровительный центр «Орленок» в Волгограде стал одним из десяти лучших круглогодичных лагерей России. Итоги конкурса подвели на форуме «Большие смыслы» в целях реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.
Федеральный этап конкурса проходил в три тура. Первый — оценка качества и педагогической ценности официального сайта лагеря; второй — заочная оценка отрядного дела, посвященного Году защитника Отечества; третий — презентация результатов реализации программы воспитательной работы и развития лагеря. «Орленок» успешно справился со всеми этапами. В состав экспертной комиссии федерального конкурса вошли представители компании VK, активисты Всероссийского родительского комитета, а также специальное жюри из представителей Детского экспертного совета, Росдетцентра, Движения первых и «Юнармии».
Центр «Орленок» — неоднократный победитель всероссийских конкурсов методических разработок и программ по патриотическому воспитанию. Модернизация лагеря включена в комплексную программу перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года. В планах на ближайшее время — создание новых зон активностей, включая роллер-парк, картинги, скейт-парк, а также благоустройство территории, строительство культурно-спортивного комплекса и других объектов. Ежегодно в лагере отдыхают более 5 тыс. человек.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.