Ярославский музей-заповедник построили в игре Minecraft

«Теперь виртуальная модель музея-заповедника доступна для осмотра и изучения пользователям по всему миру. Это значит, что можно своим игровым аватаром пройтись по территории бывшего монастыря. Такой интерактивный формат делает изучение истории более увлекательным. На мой взгляд, это способствует популяризации России», — цитирует пресс-служба еще одного участника проекта, студента третьего курса РГГУ Николая Стоцкого.