Россиянам дали совет по защите персональных данных

В ведомстве напомнили что согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных», каждый гражданин имеет право запрашивать информацию о целях и способах обработки своих данных, знать источник получения персональных данных и круг лиц, имеющих к ним доступ, получить четкое обоснование необходимости предоставления тех или иных сведений, а также отозвать свое согласие на обработку данных в любой момент без объяснения причин.