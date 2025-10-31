Россиянам дали совет по защите персональных данных

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Чтобы защитить персональные данные, их передача различным организациям и компаниям должна быть добровольной и осознанной, напомнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Помните, информированность и бдительность — залог вашей цифровой безопасности. Контролируйте свои персональные данные, защищайте свои права и будьте уверены в своей способности отстаивать интересы в современном цифровом пространстве», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили что согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных», каждый гражданин имеет право запрашивать информацию о целях и способах обработки своих данных, знать источник получения персональных данных и круг лиц, имеющих к ним доступ, получить четкое обоснование необходимости предоставления тех или иных сведений, а также отозвать свое согласие на обработку данных в любой момент без объяснения причин.
«Прежде чем заполнять анкеты или подписывать соглашения, убедитесь, что: организация внесена в реестр операторов персональных данных, который ведет Роскомнадзор, предоставляемые данные действительно необходимы для оказания услуги или заключения договора, информация о порядке отзыва вашего согласия доступна и понятна», — отмечается в сообщении.
Правоохранители уточнили, что если гражданин столкнулся с нарушением своих прав, он может отправить официальное письмо оператору с требованием прекращения обработки данных, если же компания игнорирует обращение, необходимо обратиться с жалобой в Роскомнадзор.
В случае навязывания рекламных рассылок, в ведомстве отметили, что необходимо направить претензию в Федеральную антимонопольную службу.