В Санкт-Петербурге запущен новый проект в области бережливого управления

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга запустил новый проект в области бережливого управления. Программа призвана повысить эффективность работы органов власти, что способствует достижению целей нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете.
Реализацию проекта «Оптимизация процесса поиска информации о свободных земельных участках по заданным параметрам» планируют завершить к 30 апреля 2026 года. С помощью сервиса сотрудники управления инвестиций смогут быстрее получать доступ к необходимой информации и сократить ручную работу. Также создадут систематизированную базу данных свободных участков и регламентируют процесс ее наполнения для предложения инвесторам.
На совещании также подвели итоги проекта по оптимизации инвентаризации имущества. Благодаря его реализации время и трудоемкость процесса сократились более чем вдвое, а выявленные проблемы удалось решить.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.