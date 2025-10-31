100% йода. Диетолог Чехонина рассказала, кому надо есть фейхоа

«Фейхоа отличается от всех других фруктов тем, что всего в 100 г содержится более 50% рекомендуемой суточной нормы йода. Причем в зависимости от близости произрастания к морскому побережью и содержания йода в почве показатель может достигать 100% и даже 200%. Так что по этому параметру фейхоа ближе к морепродуктам, чем к растениям», — рассказала aif.ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Чехонина.