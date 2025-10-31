100% йода. Диетолог Чехонина рассказала, кому надо есть фейхоа

Фейхоа имеет необычный вкус. Одни считают, что это смесь ананаса, клубники и лимона. Другим она напоминает микс ананаса, яблока и мяты. Так что, когда надоедают привычные яблоки, бананы и апельсины, можно разнообразить свой рацион с помощью фейхоа. Но это не все достоинства этой ягоды.
Почти как рыба
«Фейхоа отличается от всех других фруктов тем, что всего в 100 г содержится более 50% рекомендуемой суточной нормы йода. Причем в зависимости от близости произрастания к морскому побережью и содержания йода в почве показатель может достигать 100% и даже 200%. Так что по этому параметру фейхоа ближе к морепродуктам, чем к растениям», — рассказала aif.ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Чехонина.
Кроме того, врач советует включать фейхоа в рацион для профилактики простуд. «Содержащиеся в ягоде фитонциды, эфирные масла обладают бактерицидными свойствами. Витамина С в фейхоа практически столько же, сколько и в лимоне — 40% от суточной нормы потребления в 100 граммах. Клетчатка, которой в фейхоа больше, чем в большинстве других фруктов и ягод, поддержит микрофлору, от которой тоже зависит состояние иммунитета», — отмечает диетолог.
Как ее лучше есть?
В день рекомендуется две-три ягоды. Некоторые едят только мякоть, хотя кожура тоже съедобна. Но если вам не очень нравится ее терпкий кислый вкус, шкурку можно высушить и добавлять в чай. Она украсит аромат напитка.
Можно использовать фейхоа для приготовления фруктовых салатов.
«Фейхоа может быть противопоказана при некоторых заболеваниях щитовидной железы, когда не рекомендуется повышенное количество йода, также при наличии аллергических реакций. Всем остальным ягода принесет только пользу», — заключает диетолог.