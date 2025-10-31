Ричмонд
В Минобрнауки заявили о близости генетики к созданию новых микроорганизмов

По словам замминистра ведомства Дмитрия Пышного, попытаться «какую-нибудь плазмиду сделать уже реалистично».

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Современная генетика близка к созданию новых живых существ, пока на уровне микроорганизмов. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный на просветительском марафоне «Знание. Наука», передает корреспондент ТАСС.

«Попытаться какую-нибудь плазмиду сделать уже реалистично. Плазмида или, там, маленький микроорганизм типа бактерии Отвечу так: практически мы близки к тому, чтобы создать отдельный штамм микроорганизмов», — отметил Пышный, отвечая на вопросы молодежи.

Он также заметил, что на создание высших животных «замахиваться» пока еще рано.

О марафоне.

30−31 октября 2025 года в Москве в Национальном центре «Россия» проходит просветительский марафон «Знание. Наука». Участниками марафона стали более 5 тыс. школьников, студентов и молодых ученых из 82 регионов России, а также Абхазии. Мероприятие приурочено к Десятилетию науки и технологий. ТАСС — информационный партнер.