В Минобрнауки заявили о близости генетики к созданию новых микроорганизмов

30−31 октября 2025 года в Москве в Национальном центре «Россия» проходит просветительский марафон «Знание. Наука». Участниками марафона стали более 5 тыс. школьников, студентов и молодых ученых из 82 регионов России, а также Абхазии. Мероприятие приурочено к Десятилетию науки и технологий. ТАСС — информационный партнер.