Прожиточный минимум в Омской области повысят с 2026 года

Правительство Омской области утвердило новые величины прожиточного минимума на 2026 год. С 1 января следующего года показатель на душу населения составит 16 477 рублей — на 1049 рублей больше, чем в 2025 году, что соответствует росту на 6,8%.
Изменения коснутся ключевых социальных выплат: на основе новых значений будут рассчитываться детские пособия, а также федеральная социальная доплата к пенсии для неработающих пенсионеров.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2026 году в Омской области составит 17 960 рублей, что на 1 144 рубля больше текущего уровня. Для пенсионеров он установлен в размере 14 170 рублей (прирост на 902 рубля), а для детей — 15 983 рубля (увеличение на 1 018 рублей).
Соответствующее постановление вступит в силу 1 января 2026 года и будет действовать в течение всего года.