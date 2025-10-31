Прожиточный минимум в Омской области повысят с 2026 года

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2026 году в Омской области составит 17 960 рублей, что на 1 144 рубля больше текущего уровня. Для пенсионеров он установлен в размере 14 170 рублей (прирост на 902 рубля), а для детей — 15 983 рубля (увеличение на 1 018 рублей).