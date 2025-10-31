В Астраханской области до конца года обновят 2 детских сада и колледж

Политехнический колледж и два детских сада отремонтируют до конца года в Астраханской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Черноярского округа региона.
Всего в этом году в Астраханской области обновят 11 образовательных учреждений. В трех из них работы еще идут, а в восьми заведениях с 1 сентября начались занятия. В список вошли школы № 12 и 32 в Астрахани, № 11 в Ахтубинском районе, Олинская школа, основные школы в селах Ветлянка, Черный Яр, Три Протока и поселке Бузан.
Министр образования региона Мария Шалак отметила, что в ближайшие два года обновят еще 24 здания образовательных организаций региона. Планируется не только восстановить объекты, но и оснастить учебные заведения современным оборудованием.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.