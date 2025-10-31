В Астраханской области до конца года обновят 2 детских сада и колледж

Всего в этом году в Астраханской области обновят 11 образовательных учреждений. В трех из них работы еще идут, а в восьми заведениях с 1 сентября начались занятия. В список вошли школы № 12 и 32 в Астрахани, № 11 в Ахтубинском районе, Олинская школа, основные школы в селах Ветлянка, Черный Яр, Три Протока и поселке Бузан.