В реки Воронежской области выпустят 400 тысяч рыб для улучшения экологии

Для естественной очистки воды ученые рекомендовали выпустить в реки около 400 тысяч особей белого амура, белого толстолобика и сазана. Эти виды рыб питаются водорослями и мягкой растительностью, что поможет прочистить русла без применения тяжелой техники и химикатов. Также в ходе исследования были установлены расчетные величины потенциальной рыбопродуктивности обследованных рек.