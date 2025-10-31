В реки Воронежской области выпустят 400 тысяч рыб для улучшения экологии

Более 400 тысяч мальков ценных пород рыб планируют выпустить в реки Воронежской области для улучшения их экологического состояния. Соответствующие рекомендации дали специалисты Средневолжского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии по итогам масштабного исследования. Об этом сообщили в региональном Минприроды 31 октября.
Научная экспедиция провела мониторинг на 12 участках рек Чигла, Усмань, Богучарка и Икорец. Специалисты оценили общее экологическое состояние водных артерий, их потенциал для рыбного хозяйства и возможность зарыбления. В частности, на некоторых участках была обнаружена проблема чрезмерного зарастания водной растительностью.
Для естественной очистки воды ученые рекомендовали выпустить в реки около 400 тысяч особей белого амура, белого толстолобика и сазана. Эти виды рыб питаются водорослями и мягкой растительностью, что поможет прочистить русла без применения тяжелой техники и химикатов. Также в ходе исследования были установлены расчетные величины потенциальной рыбопродуктивности обследованных рек.