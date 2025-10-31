Ричмонд
Шесть дней поисков завершились трагедией: пропавшего жителя Башкирии нашли мертвым

В Башкирии пропавшего 45-летнего мужчину обнаружили мертвым.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего 45-летнего жителя Башкирии обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Мужчина пропал без вести перед минувшими выходными — 24 октября, он ушел из дома в селе Аскарово Абзелиловского района и перестал выходить на связь с родными и близкими. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.

