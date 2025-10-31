Абаканский маршрут «Дорогами Победы» вышел в финал всероссийской премии

Абаканский проект был выбран экспертами конкурса среди 455 идей из 59 регионов России и Республики Беларусь как один из сильнейших в категории «Лучшая военно-историческая экскурсия». В центре столицы Хакасии установлены восемь информационных стендов с реальными фотографиями и историями о том, как жил Абакан в годы войны, о подвиге граждан в тылу и на фронте. QR-коды на каждой стеле позволяют узнать более подробную информацию.