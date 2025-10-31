Абаканский маршрут «Дорогами Победы» вышел в финал всероссийской премии

Маршрут «Дорогами Победы», созданный в Абакане в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, стал финалистом престижной Всероссийской премии «Маршрут года — 2025», которая проводится в целях реализации задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
Абаканский проект был выбран экспертами конкурса среди 455 идей из 59 регионов России и Республики Беларусь как один из сильнейших в категории «Лучшая военно-историческая экскурсия». В центре столицы Хакасии установлены восемь информационных стендов с реальными фотографиями и историями о том, как жил Абакан в годы войны, о подвиге граждан в тылу и на фронте. QR-коды на каждой стеле позволяют узнать более подробную информацию.
Протяженность всего маршрута — 2,5 километра. При этом он проложен не только в самом городе, но и в цифровом пространстве. В «2ГИС» можно пройти тот же самый путь, следуя по виртуальным ориентирам.
Финал премии «Маршрут года — 2025» состоится в Перми 13−15 ноября. На нем встретятся энтузиасты туриндустрии со всей страны, генераторы будущих коллабораций и новых идей. Премия проводится с 2014 года в целях развития и продвижения отечественного туризма и индустрии гостеприимства.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.