Отражение может иметь губительный и положительный эффекты одновременно. В науке его используют для исследований — с помощью отражений определяют угол падения и угол отражения, создают линзы, зеркала и другие устройства. С другой стороны, часто отражение человека под неудачным освещением может внушить ему комплексы, создать проблемы с самооценкой.
В литературе у отражения тоже нет однозначного значения — к примеру, в «Гадком утенке» главный герой узнает о своем чудесном преображении с помощью отражения в воде, а в «Снежной королеве» тролль создает зеркало, отражение в котором искажает сущность смотрящего. Какое же значение оно имеет в «отражении» человеческого подсознания — во снах?
Толкования снов про отражение по соннику
Видеть своё отражение во сне — это символ высокой продуктивности и трезвости разума сновидца. Толкователь снов Густав Миллер считал, что такой сон предвещает разногласия и, вероятно, страдания из-за болезни близкого человека. Предсказательница Ванга считала, что человек, видящий во сне отражение, склонен к зависимости от мнения окружающих. А известный провидец Нострадамус толковал отражение во сне как пророчество неожиданного известия.
К чему снится отражение женщине?
На юную сновидицу вскоре обратит внимание парень, очень популярный среди женского пола. Для взрослой женщины такой сон — знак, что скоро она получит много комплиментов относительно внешности. Незамужняя женщина может сблизиться с мужчиной из-за общих интересов, а замужней стоит ждать приятного сюрприза от супруга, исполнения заветного желания.
К чему снится отражение мужчине?
У юноши появится поклонница, но он не будет испытывать к ней ответных чувств. Зрелый мужчина вскоре погрузится в приятные воспоминания — возможно, встретит бывшую. У женатого мужчины произойдет небольшой спор с женой на бытовую тему, но в результате правда будет на его стороне. А холостой вступит в хорошие и гармоничные отношения с девушкой, которая во всём от него отличается.
К чему снится отражение в зеркале?
Часто такой сон является символом старости. Отражение в зеркале предвещает серьёзную умственную нагрузку, предупреждает, что стоит проявить сконцентрированность и сосредоточенность. Возможно также, что человек столкнется с критикой — она может показаться неприятной, но прислушаться к ней всё же нужно.
К чему снится отражение в воде?
Отражение в воде, являющееся во снах человеку — знак презрения. Также это возможность взглянуть на себя со стороны или попытка понять мысли другого человека, с высокой вероятностью безуспешная. Этот сон может также толковаться как плохое пророчество, предвестие бед.
К чему снится кривое отражение?
Если отражение во сне искажено рябью — значит, сновидца может сразить серьёзный недуг. Зеркало покрыто трещинами и в нём не получается разглядеть своё отражение как положено — такой сон говорит о неправильной жизненной позиции и стратегии поведения. Человек рискует потерять самого себя.
К чему снится чужое отражение?
Видя во сне чужое отражение, человек наблюдает за тем, чего не желает замечать в себе. Также это предупреждение, что кто-то из окружения окутывает сновидца плохой энергией, причем не обязательно тот, чьё отношение явилось.
К чему снится отражение себя из прошлого?
Этот сон показывает, как человек воспринимает мир на самом деле, а также его истинное отношение к самому себе. Отражение демонстрирует сновидцу то, каким он является, без выстроенной модели поведения и актёрской маски.
Какие ещё бывают толкования снов про отражение?
- Человек смотрит в зеркало и не видит своего отражения — он находится во власти нечистой силы.
- Гадать во сне перед зеркалом — знак, что сновидец чрезмерно печется о своём будущем.
- Увидеть в отражении животных — к разочарованию и потерям.
- В отражении нет лица — к болезни и неудачам.
- Зеркало с мутной поверхностью — есть риск стать жертвой интриг.
Что о снах про отражение говорил Фрейд?
Отражение в воде или зеркале — иллюстрация желаний человека. Если во сне он наблюдает за отражающей поверхностью, значит, есть склонность к сексуальным фантазиям, которые человек не решается воплотить в реальной жизни. Если же сновидец смотрит на своё отражение в зеркале, он слишком сосредоточен на своих здоровье и внешности.