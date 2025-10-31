Реконструкция Сенного рынка в Краснодаре продлится до 2027 года

В рамках проекта обновят ключевые элементы здания: проведут капитальный ремонт кровли, фасадов и витражного остекления, модернизируют инженерные системы. Внутри здания заменят торговое холодильное оборудование, полностью переоборудуют системы вентиляции и кондиционирования. Прилегающую территорию благоустроят, озеленят и реорганизуют парковочное пространство.
При обновлении рынка намерены сохранить его историческую ценность: в частности, останется нетронутым старинный стеклянный купол. Внешний облик объекта приведут в соответствие с современными тенденциями, а внутреннее пространство выполнят в лаконичном стиле. Торговые ряды систематизируют по группам товаров: мясной отдел переместится на первый этаж, а рыбный — пройдёт полную реконструкцию.
На втором этаже создадут детскую зону, где родители смогут временно оставлять детей, чтобы спокойно совершать покупки. Кроме того, появятся специализированные площадки для производства пищевой продукции и оказания бытовых услуг, таких как ателье и химчистка. На территории также организуют фудкорты. Время работы рынка планируют увеличить до
Администрация рынка подчёркивает, что все рабочие места будут сохранены: продавцы продовольственных товаров, готовые работать в обновлённом формате, сохранят свои торговые места. Рынок намерен активно сотрудничать с местными фермерами и производителями, чтобы расширить ассортимент свежей продукции и поддержать экономику региона, пояснила пресс-служба городской администрации.