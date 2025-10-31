Реконструкция Сенного рынка в Краснодаре продлится до 2027 года

На втором этаже создадут детскую зону, где родители смогут временно оставлять детей, чтобы спокойно совершать покупки. Кроме того, появятся специализированные площадки для производства пищевой продукции и оказания бытовых услуг, таких как ателье и химчистка. На территории также организуют фудкорты. Время работы рынка планируют увеличить до 20:00—21:00 .