Желающих зарабатывать 400 тысяч рублей в месяц ищут в Ростовской области

Работодатели в Ростовской области активно набирают в штат инженеров-механиков «с цифровыми навыками». Таким специалистам готовы платить до 400 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании hh.ru.
С января по октябрь 2025 года конкуренция среди сервисных инженеров в ЮФО составляла от 8,2 до 11,3 резюме на место, при средней норме в 4−8 резюме. На Дону этот показатель зафиксировали в районе от 6 до 8,4 резюме. Исходя из этих цифр, эксперты заявили о «сбалансированном, но конкурентном» сегменте рынка труда.
Наряду с основными востребованными навыками от инженеров-механиков также ожидают умения использовать цифровые технологии, полезные при диагностике оборудования и проведении пусконаладочных работ.
Медианная предлагаемая зарплата инженеров-механиков в ЮФО за девять месяцев 2025 года составила 80,5 тысячи рублей. В вакансиях с требованием пусконаладочных работ обещали до 400 тысяч рублей в месяц.
В Ростовской области зафиксировали лучшие зарплатные условия по округу, в среднем предлагаемая оплата труда на отчетный период составляла 84,9 тысячи рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.