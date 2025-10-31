Желающих зарабатывать 400 тысяч рублей в месяц ищут в Ростовской области

С января по октябрь 2025 года конкуренция среди сервисных инженеров в ЮФО составляла от 8,2 до 11,3 резюме на место, при средней норме в 4−8 резюме. На Дону этот показатель зафиксировали в районе от 6 до 8,4 резюме. Исходя из этих цифр, эксперты заявили о «сбалансированном, но конкурентном» сегменте рынка труда.