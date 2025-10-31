Производитель электротехники в Новосибирске оптимизирует работу

По словам генерального директора предприятия Артема Кобылина, всего за прошлый год компания выпустила более 850 единиц продукции, а в этом году в планах изготовить свыше 1050. Благодаря участию в проекте организация намерена еще больше увеличить показатель и оптимизировать одно из ведущих направлений — производство щитов постоянного тока.