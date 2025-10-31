Производитель электротехники в Новосибирске оптимизирует работу

Производитель электротехнического оборудования — компания «Электроконцепт» — стал пятым участником этой отрасли в Новосибирской области, который присоединился к нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие планирует оптимизировать процесс производства щитов постоянного тока, сообщили в региональном центре компетенций.
«Электроконцепт» — одно из ведущих предприятий в стране, которое разрабатывает и производит электротехническое оборудование системы оперативного тока. Компания выпускает продукцию для объектов генерации электроэнергии, нефтегазовой отрасли, промышленных производств и горнодобывающих компаний, магистральных и региональных электрических сетей.
По словам генерального директора предприятия Артема Кобылина, всего за прошлый год компания выпустила более 850 единиц продукции, а в этом году в планах изготовить свыше 1050. Благодаря участию в проекте организация намерена еще больше увеличить показатель и оптимизировать одно из ведущих направлений — производство щитов постоянного тока.
«Так сложилось исторически: мы начинали свой путь с производства щитов постоянного тока, и реализацию проекта решили начать с этого процесса. В прошлом году объем выпуска щитов составил 61 комплект и 202 панели. Однако производственные мощности у нас чуть больше», — отметила исполнительный директор, директор по закупкам и логистике компании Юлия Марьясова.
На данный момент при поддержке регионального центра компетенций инструменты бережливого производства внедряют Новосибирский завод оборудования, производитель электрооборудования «МЭЛС», производитель промышленных систем электропитания «Системы промавтоматики», а производитель электроники «Электро-Директ» уже завершил активную фазу проекта и продолжает его реализацию самостоятельно. Узнать о проекте подробнее можно на ИТ-платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.