Губернатор Самарской области поздравил судебных приставов с праздником

В Самаре судебным приставам вручили награды в преддверии профессионального праздника.

Источник: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил судебных приставов с наступающим профессиональным праздником. Глава региона принял участие в торжественном мероприятии.

— Пусть и дальше ваши принципиальность, выдержка, верность служебному долгу, твердость в исполнении закона служат во благо людей. Уверен, что мы вместе будем продолжать эффективно трудиться ради решения приоритетных задач, стоящих перед нашим регионом и всей страной, — отметил губернатор.

Четверо сотрудников ведомства удостоились Почетного знака Губернатора «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени. Еще трем работникам были вручены почетные грамоты и благодарности от губернатора.

