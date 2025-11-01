К чему снится одежда?

Первое подобие одежды появилось ещё в эпоху палеолита, около сорока тысяч лет назад — это были шкуры животных. С того времени в мире одежды произошло много перемен. Если раньше юбки носили и мужчины, и женщины, то сейчас это преимущественно элемент женского гардероба. С брюками же вышло как раз наоборот — до второй половины девятнадцатого века женщины и помыслить не могли о том, чтобы носить их так же часто, как юбки или платья. В Древнем Риме и Древней Греции по одежде могли отличать благосостояние людей — к примеру, оттенки фиолетового и зелёного принадлежали выходцам из высших сословий. Какое же значение может придавать одежде подсознание человека?