Первое подобие одежды появилось ещё в эпоху палеолита, около сорока тысяч лет назад — это были шкуры животных. С того времени в мире одежды произошло много перемен. Если раньше юбки носили и мужчины, и женщины, то сейчас это преимущественно элемент женского гардероба. С брюками же вышло как раз наоборот — до второй половины девятнадцатого века женщины и помыслить не могли о том, чтобы носить их так же часто, как юбки или платья. В Древнем Риме и Древней Греции по одежде могли отличать благосостояние людей — к примеру, оттенки фиолетового и зелёного принадлежали выходцам из высших сословий. Какое же значение может придавать одежде подсознание человека?
Толкования снов про одежду по соннику
Этот сон сулит человеку появление новых возможностей. Не исключено, что он займется интересным проектом либо обнаружит в себе скрытый талант. Толкователь снов Густав Миллер считал, что многое зависит от качества одежды: если оно хорошее, но при этом элемент гардероба не соответствует трендам — значит, всё будет хорошо при условии, что сновидец не будет гнаться за модой. Если одежда нелепа и не к лицу человеку — стоит ждать больших перемен. По соннику Лоффа одежда символизирует состояние человека: грязный наряд выражает сомнения, чистый — чрезмерную озабоченность своей репутацией.
К чему снится одежда женщине?
Если женщина молода, этот сон предвещает ей появления зрелого и обеспеченного партнера, и разница в возрасте не помешает гармоничности отношений. Для взрослой женщины одежда во сне — это совет заняться расхламлением не только дома, но и собственного сознания, а для замужней — совет помнить, что в семейной жизни нужно уметь идти на компромисс. Незамужняя девушка в скором времени, вероятно, встретит свою судьбу.
К чему снится одежда мужчине?
У юноши скоро состоится очень полезный диалог со взрослым и опытным человеком. Зрелый мужчина, возможно, всерьёз заинтересуется саморазвитием и так откроет для себя новые увлечения. Женатому мужчине придется потратить крупную сумму на прихоть жены, а холостому — задуматься над сменой имиджа ради дамы сердца.
К чему снится новая одежда?
Это знак, что в ближайшее время сновидцу удастся добиться достижения всех своих целей. Важно лишь помнить, что для этого необходимо быть работоспособным и упорным. Новая одежда также снится к перемене статуса и процветанию.
К чему снится чёрная одежда?
Чёрная одежда — плохое предзнаменование, сулит болезни и траур. Ещё одно из значений — конфликты с близкими людьми, и важно контролировать ситуацию и не усугубить ссору.
К чему снится белая одежда?
Белая одежда снится тому, кого в ближайшее время ожидают только благоприятные события. К тому же она — предсказание любви и брака. Но если сон зловещий, то стоит остеречься — придется столкнуться с печалью и смертью.
К чему снится много одежды?
В соннике Цветкова сказано, что очень многое зависит от количества одежды. Если человек укутан в несколько слоев — надо ждать неприятностей. Эзотерический сонник Елены Аноповой даёт несколько иное толкование — в жизни сновидца прибудет хлопот и бытовых дел.
К чему снится магазин одежды?
Часто такой сон — предсказание серьезных положительных перемен, но важно, чтобы одежда в магазине была качественной. Также это может значить, что сновидец столкнется с препятствиями на пути решения жилищного вопроса.
К чему снится покупать одежду?
Это символ начала нового периода в жизни человека. В данном случае всё зависит от эмоций, которые он испытывал в процессе покупки — если они доставили ему радость и удовольствие, то и события в грядущем жизненном этапе будут полны счастья. Если одежда велюровая — вскоре в делах установится стабильность.
К чему снится грязная одежда?
Знак, что придется проявить настойчивость и сконцентрированность для того, чтобы преодолеть все препятствия на пути к реализации своих планов. Грязная одежда также является во снах как предупреждение об обмане и недобросовестных незнакомцах.
К чему снится мерить одежду?
Этот сон — знак, что близится счастливый период. Человек будет полон сил и энергии, и в его голову придет множество замечательных идей. Возможно также, что в реальности сновидцу придется приступить к совершенно новому и незнакомому делу, проявить рвение и энтузиазм.
К чему снится детская одежда?
Человек, которому снится детская одежда, вероятнее всего инфантилен. Следует избавиться от от этой черты характера, так как она серьезно мешает осуществлению планов. Также такой сон предвещает семейные неурядицы, пополнение либо очень значимое достижение.
К чему снится красная одежда?
Красная одежда во сне имеет романтическое значение. Сновидец вскоре испытает яркие эмоции от любовного приключения. Одним из значений такого сна является удача, но есть и обратное толкование — опасность, ссора, возможно, потеря друзей.
Какие ещё бывают толкования снов про одежду?
- Жёлтая одежда — к ревности и зависти.
- Одежда из дорогих тканей — к хорошему подарку.
- Зелёная одежда — к деньгам и безопасности.
- Разноцветная одежда — к резким изменениям, смешению плохого и хорошего.
- Восхищаться одеждой других — завидовать в реальной жизни.
Что о снах про одежду говорил Фрейд?
Одежда в подсознании — это символ наготы. Раздеваться во сне — значит, стесняться обнаженного тела в реальности. Если человек во сне переодевается в чужую одежду, вероятно, он недооценивает свою привлекательность. А если его внимание привлекла одежда на ком-нибудь, значит, он чувствует к нему влечение. А то, что одежда не нравится, говорит об антипатии и физиологической неприязни.