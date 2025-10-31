Нарышкин передал Лихачеву новые документы об атомном проекте СССР

«Тридцать первого октября 2025 года генеральный директор госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев встретился с руководителем Российского исторического общества, директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. В ходе встречи Сергей Нарышкин передал сотрудникам “Росатома” ряд уникальных исторических документов, с которых впервые сняли гриф “совершенно секретно”. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной промышленности», — говорится в сообщении.