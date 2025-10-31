Нарышкин передал Лихачеву новые документы об атомном проекте СССР

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин передал гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР, сообщил «Росатом».
«Тридцать первого октября 2025 года генеральный директор госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев встретился с руководителем Российского исторического общества, директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. В ходе встречи Сергей Нарышкин передал сотрудникам “Росатома” ряд уникальных исторических документов, с которых впервые сняли гриф “совершенно секретно”. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной промышленности», — говорится в сообщении.