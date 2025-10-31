В Санкт-Петербурге создали 20 аптекарских огородов с начала года

Обустроенные сады предназначены не только для отдыха, но и выполняют образовательную функцию в качестве живого учебника по ботанике. Например, благоустроенная территория Купчинского сквера во Фрунзенском районе используется для проведения уроков природоведения. Школьники получили возможность изучать многолетние растения и кустарники в естественной среде. Кроме того, сохранение береговой линии пруда позволило создать условия для гнездования водоплавающих птиц.