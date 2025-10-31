В Санкт-Петербурге создали 20 аптекарских огородов с начала года

Аптекарские огороды, которые представляют собой цветники с лекарственными травами, появились в этом году в 20 локациях Санкт-Петербурга по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.
Обустроенные сады предназначены не только для отдыха, но и выполняют образовательную функцию в качестве живого учебника по ботанике. Например, благоустроенная территория Купчинского сквера во Фрунзенском районе используется для проведения уроков природоведения. Школьники получили возможность изучать многолетние растения и кустарники в естественной среде. Кроме того, сохранение береговой линии пруда позволило создать условия для гнездования водоплавающих птиц.
Также аптекарские сады появились в парке Авиаторов и сквере Раисы Штрейс, в парке Героев-Пожарных и в Пушкарском саду. К лету 2026 года будут обустроены новые площадки с учетом пожеланий жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.