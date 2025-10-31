1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа

Сделать прививку жителям области удобно в 137 стационарных пунктах вакцинации, а также в 32 мобильных комплексах, работающих в регионе. Ежедневно вакцину получают порядка 20 тысяч человек. Для обеспечения доступности медицинской помощи, особенно в отдалённых населённых пунктах, организована работа 163 мобильных бригад. В прививочных пунктах можно также вакцинироваться от пневмококковой инфекции и COVID-19.