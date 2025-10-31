К чему снится арест?

Человек, которому приснился арест, явно испытывает не самые приятные впечатления после пробуждения. Само слово заимствовано из немецкого языка, а первоисточником является латинское arrestare, что в переводе означает «останавливать», «задерживать». Страной с самым большим количеством арестов за 2025 год стал Сальвадор — на сто тысяч человек было задержано 1659, а следом идут Куба и Руанда. С арестом возникают в основном негативные ассоциации, но подсознание — слишком непредсказуемая вещь. Не стоит расстраиваться после подобного сна, ведь он не обязательно должен предвещать плохое.