Для электромобилей закроют проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи с 3 ноября

По его словам, такое решение приняли с учетом рекомендаций силовиков. Электромобили и гибридные транспортные средства не смогут ездить по участку от 162-го до 145-го километра федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь со стороны Крыма. Ограничения вступят в силу в полночь 3 ноября. Они будут действовать до особого распоряжения.