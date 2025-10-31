Для электромобилей закроют проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи с 3 ноября

С понедельника, 3 ноября, для электромобилей и гибридных транспортных средств закроют проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, такое решение приняли с учетом рекомендаций силовиков. Электромобили и гибридные транспортные средства не смогут ездить по участку от 162-го до 145-го километра федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь со стороны Крыма. Ограничения вступят в силу в полночь 3 ноября. Они будут действовать до особого распоряжения.
«Данная мера принята с целью обеспечения безопасности. Просим граждан с пониманием отнестись к введенному ограничению», — написал Аксенов.
Как сообщалось ранее, электромобили и гибридные автомобили не смогут пересекать Крымский мост со стороны Краснодарского края. Эти ограничения также вступят в силу с полуночи 3 ноября.