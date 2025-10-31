Ричмонд
«Минсктранс» назвал новый способ оплаты проезда в популярном автобусе с 1 ноября

Минчане смогут оплатить проезд картой в популярном автобусе с 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» назвал новый способ оплаты проезда в популярном автобусе с 1 ноября. Подробности озвучили в пресс-службе организации «Минсктранс».

В пресс-службе уточнили, что с 1 ноября в популярном автобусе № 1, который следует по маршруту «Веснянка — Вокзал», начнется тестовая эксплуатация программного обеспечения, которое дает возможность оплатить проезд при помощи банковской карты.

В «Минсктрансе» обратили внимание, что к оплате будут приниматься все карты «Беларусбанка». Кроме того, проезд в названном автобусе можно будет оплатить с помощью платежной системы «Белкарт» всех банков-резидентов Беларуси и с помощью приложения «Белкарт Pay».

Кстати, белорусы смогут оплатить проезд в маршрутках картой с 1 ноября.

Тем временем «Минсктранс» отменил до 30 ноября маршруты в Вильнюс, Каунас, Ригу из-за закрытия Литвой границы.

Вместе с тем Беларусь решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой.