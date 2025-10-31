В Санкт-Петербурге прошел семинар по организации волонтерских экспедиций

Межрегиональный семинар «Путешествия со смыслом: практики туристических волонтерских экспедиций», приуроченный ко Всемирному дню туризма, прошел в Доме молодежи «Царскосельский» в городе Пушкин в Санкт-Петербурге. Его организовали в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Пушкинского района.
Мероприятие объединило представителей различных экологических, туристских и молодежных организаций из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Там собрались эксперты, студенты и общественные деятели.
Участники семинара поделились своими наработками в области организации волонтерских экспедиций, а также обсудили актуальные вопросы, касающиеся развития туристической отрасли и охраны окружающей среды. Семинар продемонстрировал растущий интерес к волонтерским экспедициям. Он наблюдается как среди молодежи, так и среди более опытных участников туристической сферы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.