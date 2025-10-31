Экс-главу администрации Ростова оставили в СИЗО

Меру пресечения в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко оставили без изменения. Решение по итогам рассмотрения апелляции вынесли в Ростовском областном суде.
— Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону оставлено без изменения, — прокомментировали журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.
Напомним, ранее экс-чиновника взяли под арест до 23 декабря 2025 года. По информации СК, его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Предварительно, в 2020 году «вопреки требованиям бюджетного законодательства был привлечен кредит коммерческого банка». В результате ущерб городу составил более 47 млн рублей.
