Экс-главу администрации Ростова оставили в СИЗО

Напомним, ранее экс-чиновника взяли под арест до 23 декабря 2025 года. По информации СК, его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Предварительно, в 2020 году «вопреки требованиям бюджетного законодательства был привлечен кредит коммерческого банка». В результате ущерб городу составил более 47 млн рублей.