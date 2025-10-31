Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу администрации Ростова оставили в СИЗО

Суд в Ростове рассмотрел апелляционную жалобу Алексея Логвиненко.

Источник: Комсомольская правда

Меру пресечения в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко оставили без изменения. Решение по итогам рассмотрения апелляции вынесли в Ростовском областном суде.

— Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону оставлено без изменения, — прокомментировали журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, ранее экс-чиновника взяли под арест до 23 декабря 2025 года. По информации СК, его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Предварительно, в 2020 году «вопреки требованиям бюджетного законодательства был привлечен кредит коммерческого банка». В результате ущерб городу составил более 47 млн рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.