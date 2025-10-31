В Омске появилась «зебра в никуда» — мэрия заявила, что разметку не наносили

На одной из улиц Омска горожане обнаружили свежеуложенную пешеходную «зебру», нанесенную прямо на грязную и неасфальтированную поверхность. Мэрия оперативно отреагировала на запрос «КП — Омск» и заявила, что ее подрядчики таких работ не проводили.
Фотографии странного перехода появились в соцсетях 30 октября. На снимках видно, что белые полосы разметки нанесены на участок без твердого покрытия — по сути, на землю и грязь. При этом рядом нет светофора, а сам переход не соединяет тротуары или другие пешеходные зоны.
В ответ на запрос издания представители мэрии сообщили: «На указанном участке работы по нанесению дорожной разметки БУ г. Омска “Управление дорожного хозяйства и благоустройства” не проводились».
Омичи в комментариях выразили иронию и обеспокоенность. «Зебра в никуда. Светофор еще надо поставить», — написал Вячеслав К. Другой пользователь группы «Аварийный Омск» добавил: «Безопасный переход из грязи в грязь».
Пока неизвестно, кто именно нанес разметку и с какой целью. Но горожане уже называют этот случай ярким примером формального подхода к благоустройству — «поставили галочку, отчитались».
