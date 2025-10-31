В Омске появилась «зебра в никуда» — мэрия заявила, что разметку не наносили

Фотографии странного перехода появились в соцсетях 30 октября. На снимках видно, что белые полосы разметки нанесены на участок без твердого покрытия — по сути, на землю и грязь. При этом рядом нет светофора, а сам переход не соединяет тротуары или другие пешеходные зоны.