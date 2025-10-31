В Ростове по инициативе Лидии Новосельцевой провели профосмотр для ветеранов

— Ваш вклад бесценен. Здоровье — это самое главное, и мы стремимся создать все условия, чтобы люди серебряного возраста могли поддерживать его на должном уровне, — подчеркнула Лидия Новосельцева. — Мероприятие не только позволило его участникам проверить здоровье, но и продемонстрировало внимание и уважение к людям, чей труд и подвиги заложили основу для современного развития Ростова-на-Дону и России.