В Ростове по инициативе Лидии Новосельцевой провели профосмотр для ветеранов

В Ростове-на-Дону состоялась акция по бесплатному профессиональному медицинскому осмотру для представителей старшего поколения, в первую очередь для ветеранов. Организатором мероприятия выступила председатель городской Думы Лидия Новосельцева, а идейным вдохновителем — Жаннета Эльжорукаева. Акцию также поддержали депутаты городской Думы Дмитрий Олейников и Виктор Чигвинцев.
Профосмотр прошел 30 октября на базе Областной клинической больницы № 2 в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Его ключевой задачей стало обеспечение качественной и доступной диагностики для уважаемых ростовчан, чьи жизнь и труд неразрывно связаны с историей города и страны.
Инициатива Лидии Новосельцевой объединила ветеранов труда, 96-летнюю участницу Великой Отечественной войны, а также мать участника специальной военной операции. Для каждого из них комплексное обследование провели профессионально, быстро и с особым вниманием. В проведении акции активное участие приняли и. о. главы минздрава Наири Варданяна и главврач больницы Марат Утемишев.
— Ваш вклад бесценен. Здоровье — это самое главное, и мы стремимся создать все условия, чтобы люди серебряного возраста могли поддерживать его на должном уровне, — подчеркнула Лидия Новосельцева. — Мероприятие не только позволило его участникам проверить здоровье, но и продемонстрировало внимание и уважение к людям, чей труд и подвиги заложили основу для современного развития Ростова-на-Дону и России.
Проведенный профосмотр был направлен на раннее выявление заболеваний у представителей «серебряного» возраста, обеспечивая ростовчанам старшего поколения заботу, внимание и возможность следить за своим здоровьем.