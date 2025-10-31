На реках Беларуси ожидается рост уровней воды

«По состоянию на 31 октября на реках страны почти повсеместно происходит рост уровней воды с интенсивностью до 20 см за сутки. На Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы, городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска, Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля наблюдаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта», — сказали в Белгидромете.