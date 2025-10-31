На реках Беларуси ожидается рост уровней воды

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению. На Днепре у Речицы, городского поселка Лоев, а также Соже у Светлогорска уровни воды превысят отметки, лимитирующие судоходство.
«По состоянию на 31 октября на реках страны почти повсеместно происходит рост уровней воды с интенсивностью до 20 см за сутки. На Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы, городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска, Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля наблюдаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта», — сказали в Белгидромете.
Температура воды в реках составляет 5,7−9,9 градуса тепла, в других водоемах — 6,3−8 градусов.