Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На реках Беларуси ожидается рост уровней воды

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реках Беларуси ожидается рост уровней воды. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +9° 6 м/с 71% 748 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению. На Днепре у Речицы, городского поселка Лоев, а также Соже у Светлогорска уровни воды превысят отметки, лимитирующие судоходство.

В истекший период 25—30 октября на большинстве рек отмечался рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков, в результате чего на Западной Двине у Витебска улучшились условия для работы речного транспорта.

«По состоянию на 31 октября на реках страны почти повсеместно происходит рост уровней воды с интенсивностью до 20 см за сутки. На Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы, городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска, Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля наблюдаются неблагоприятные условия для работы речного транспорта», — сказали в Белгидромете.

Температура воды в реках составляет 5,7−9,9 градуса тепла, в других водоемах — 6,3−8 градусов.