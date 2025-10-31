Не чистить и обжарить. Как добиться насыщенного вкуса тыквенного супа

Октябрь и ноябрь — время тыквы. Этот овощ хорошо хранится, долго лежит в наших квартирах, а уж если у вас есть свой погреб, так и вовсе — до весны сохранится. Суп‑пюре — одно из лучших блюд, которые можно сделать из тыквы. Он вполне диетичен, в нем много клетчатки и витаминов при небольшой калорийности. Вариантов тыквенного супа может быть очень много, можно добавлять различные пряности, ароматные травы, семечки и орехи. Тыквенный суп дополняют рыбными деликатесами, креветками и кальмарами, можно добавить жареный бекон, шкварки, просто кусочки жареного мяса или тонко нарезанные мясные деликатесы, например, бастурму. Тыква — очень благодарная основа, к ней не обязательно добавлять другие овощи, она может быть сладковатой или пряной, может быть даже обжигающе острой. Но важно, чтобы она оставалась тыквой, имела насыщенный вкус, чтобы у супа основа не была водянистой. Шеф-повара поделились с aif.ru своими лайфхаками по приготовлению крем-супа из тыквы. Рассказываем, как приготовить вкусный и насыщенный тыквенный суп-пюре.