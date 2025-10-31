Не чистить и обжарить. Как добиться насыщенного вкуса тыквенного супа

Октябрь и ноябрь — время тыквы. Этот овощ хорошо хранится, долго лежит в наших квартирах, а уж если у вас есть свой погреб, так и вовсе — до весны сохранится. Суп‑пюре — одно из лучших блюд, которые можно сделать из тыквы. Он вполне диетичен, в нем много клетчатки и витаминов при небольшой калорийности. Вариантов тыквенного супа может быть очень много, можно добавлять различные пряности, ароматные травы, семечки и орехи. Тыквенный суп дополняют рыбными деликатесами, креветками и кальмарами, можно добавить жареный бекон, шкварки, просто кусочки жареного мяса или тонко нарезанные мясные деликатесы, например, бастурму. Тыква — очень благодарная основа, к ней не обязательно добавлять другие овощи, она может быть сладковатой или пряной, может быть даже обжигающе острой. Но важно, чтобы она оставалась тыквой, имела насыщенный вкус, чтобы у супа основа не была водянистой. Шеф-повара поделились с aif.ru своими лайфхаками по приготовлению крем-супа из тыквы. Рассказываем, как приготовить вкусный и насыщенный тыквенный суп-пюре.
Правильный сорт
Для начала нужно взять правильную тыкву, не подходят огромные тыквы, которые чаще всего используются для украшения помещений на Хэллоуин. Точнее суп из них тоже можно сделать, если уж у вас есть ее мякоть, но из небольшой тыквы — получится лучше. «Я использую баттернат, — говорит Александр Русаков, шеф-повар ресторана “Бибирево”, — это вытянутая тыква, по форме похожа на большую грушу, весом 1,5−2 кг. Она самая сладкая и ароматная».
Запечь
Шефы единодушны: тыкву для супа лучше всего запечь. «Тогда тыквенный суп будет густым, плотным, насыщенным, — рекомендует Андрей Жданов, шеф-повар ресторана Modus, — тыкву можно очистить, добавить немного тимьяна (только листки, без стеблей), кусочек сливочного масла. Затем куски тыквы можно завернуть в фольгу и запечь в духовке при 180 градусов до мягкости».
«Можно нарезать тыкву кусками, смазать смесью из меда и соевого соуса и запечь», — добавляет Александр Ермаков, бренд-шеф ресторана Barbaresco.
Не чистить
Кожура у тыквы достаточно жесткая, поэтому легче ее не чистить перед запеканием, а снять уже после духовки. Кстати, такой подход повлияет и на вкус. «Кожура при запекании как бы закрывает тыкву, не давая аромату уходить, что способствует усилению вкуса», — отмечает Русаков. По словам шефа, если у вас небольшая тыква, ее лучше не разрезать на куски, а запекать целиком. Если большая — можно разрезать пополам.
Запекать долго
Еще один важный момент: не спешить при запекании. «Надо запекать тыкву час или полтора, при этом вы сначала печете при 160 градусах, а потом повышаете температуру до 180−190 за 15−20 минут до готовности, — учит Русаков. — При таком подходе тыква отлично пропечется и ее вкус будет концентрированным».
Обжарить
После запекания тыкву можно откинуть на сито, чтобы убрать из нее лишнюю влагу, особенно это важно, если делаете из тыквы просто пюре, но и из супа это уберет водянистость. Андрей Ермаков рассказал, что можно тыкву сварить, а потом подпечь — такой вариант тоже даст насыщенный тыквенный вкус. «Я тыкву обжариваю, перед тем как ее пробиваю для супа, — поделился Артем Мартиросов, шеф-повар ресторанов “КрабыКутабы”, “Индокитай” и BlackThai. — Просто в растительном масле с луком-шалотом и небольшим количеством моркови».
Другие овощи
В супы-пюре мы часто добавляем картофель и морковь, они дают супу густоту и текстуру. Но в случае с тыквой это не обязательно, даже не желательно, так как лишние овощи разбавят яркий вкус тыквы, подчеркивает Жданов.
Добавить бульон
Когда тыкву пюрируют, то часто добавляют воду или молоко, но есть вариант лучше — куриный бульон. «Подготовленную запеченную тыкву заливают небольшим количеством куриного бульона и проваривают, — рассказывает Мартиросов. — Куриный бульон придает мощный насыщенный вкус и отвлекает от привычного вкуса тыквы, делая ее совершенно другой».
Также к тыквенному супу хорошо подходит любое растительное молоко, миндальное или кокосовое, сливки, молоко обычное.
Вкус умами
В тыквенный суп-пюре можно добавить то, что сделает его особенно вкусным. «При подаче тыквенный суп можно дополнить ингредиентами — носителями пятого вкуса умами, — советует Ермаков, — это орехи, пармезан или другой твердый сыр, анчоусы, вяленые томаты, буратта». Умами — это так называемый вкус белка, обычно он выступает усилителем вкуса для разных блюд, популярен в азиатской кухне. Поэтому с тыквенным супом так хорошо выступают креветки, рыба, мясо и другие белковые составляющие.
Кстати, для усиления вкуса при запекании или при приготовлении супа добавляют еще мисо-пасту.
Пряности и ароматы
Для усиления вкуса, придания яркости есть множество вариантов. Тыква очень любит сладкий вкус, можно добавлять мед или кленовый сироп. Можно — самые разные пряности и специи. К примеру, Александр Русаков кладет в суп обжаренные лемонграсс и имбирь.
Андрей Жданов рекомендует использовать тимьян (а вот розмарин шефу не нравится вместе с тыквой), майоран, черный или душистый перец. С тыквой сочетается все сладкое, пряное и острое.
Тыквенный суп-пюре с белой рыбой
Рецепт Ирины Шваб, бренд-шефа ресторанов «Кухня Полли».
6 порций.
- 1 кг тыквенной мякоти.
- 2 больших луковицы.
- 50 г сливочного масла.
- 50 мл растительного масла.
- 1 зуб. чеснока.
- 300 г сливок 22%
- 15 г куркумы.
- 5 г зиры.
- соль и черный молотый перец.
- 1 л куриного бульона.
- 300 г обжаренного филе белой рыбы.
Шаг 1. Тыкву очистить, нарезать произвольно мелкими кусками.
Шаг 2. Лук очистить и нарезать соломкой.
Шаг 3. Обжарить лук и тыкву на смеси сливочного и растительного масла.
Шаг 4. В куриный бульон переместить обжаренную тыкву с луком и варить с добавлением соли и перца до полной готовности тыквы (на прокол ножа тыква должна быть полностью мягкой).
Шаг 5. Слить 70% бульона, в котором варилась тыква в отдельную емкость, а тыкву и лук с 30% бульона взбить блендером до консистенции пюре.
Шаг 6. Добавить к тыкве зиру, куркуму, сливки и чеснок свежий. Еще раз пробить массу, если понадобится — добавить бульон, который ранее был слит отдельно.
Шаг 7. Перелить весь суп в кастрюлю и довести до кипения.
Шаг 8. Суп-пюре подавать с обжаренной белой рыбой.