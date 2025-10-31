Ричмонд
Волгоградский ученый раскрыла тайны Золотой Орды

Надписи XIV века на стенах древнего города рассказали о распространении суфизма.

Источник: ВолгГМУ

Доцент ВолгГМУ Ирина Лапшина смогла расшифровать послания, оставленные жителями золотоордынского города в XIV веке. Результаты ее многолетней работы проливают свет на культуру и религию средневекового поселения на территории современной Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ВолгГМУ.

Артефакты были найдены еще в 2001 году на Водянском городище. В руинах общественного здания, предположительно квартальной мечети, археологи обнаружили на оштукатуренной стене многочисленные надписи и рисунки. Они были нанесены на персидском языке тушью при помощи тростникового пера.

После сложной реставрации ученым удалось прочитать тексты. Это оказались цитаты из Корана и строки из произведений известных иранских поэтов и философов XII—XIV вв.еков.

Среди рисунков особенно выделяется детальное изображение соборной мечети с двумя минаретами, высоким порталом и куполами. Рядом с ней нарисованы два шатровых сооружения, а над всем изображением символы рыбы и птицы. По мнению исследователей, эти находки свидетельствуют о распространении в Золотой Орде суфизма одного из мистических в исламе.