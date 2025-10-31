Волгоградский ученый раскрыла тайны Золотой Орды

Среди рисунков особенно выделяется детальное изображение соборной мечети с двумя минаретами, высоким порталом и куполами. Рядом с ней нарисованы два шатровых сооружения, а над всем изображением символы рыбы и птицы. По мнению исследователей, эти находки свидетельствуют о распространении в Золотой Орде суфизма одного из мистических в исламе.