Стало известно, как в Башкирии отпразднуют Новый 2026 год

Администрации муниципальных районов и городских округов республики, профсоюзные и общественные объединения должны осуществить подготовку и проведение новогодних праздничных мероприятий в организациях образования и культуры, на площадях в населенных пунктах. Муниципалитеты, согласно документу, обеспечат за счет собственных и привлеченных средств проведение детских новогодних мероприятий и вручение новогодних подарков детям из семей участников специальной военной операции из Республики Башкортостан, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также Курской и Белгородской областей, Сирийской Арабской Республики.