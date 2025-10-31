Стало известно, как в Башкирии отпразднуют Новый 2026 год

Республиканская новогодняя ёлка состоится 25 декабря 2025 года. Ее организацией займутся минпросвещения и минкультуры РБ. Из районов и городов пригласят детей из семей участников специальной военной операции, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении воинского и служебного долга, учащихся-отличников, победителей предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов фестивалей художественной самодеятельности, детей из многодетных малоимущих семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Участникам Республиканской ёлки покажут новогоднее представление и вручат новогодние подарки. Кроме того, они отдохнут три дня. Минздрав обеспечит медсопровождение всех собравшихся и дежурства в новогодние праздники.
Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан изготовит печатную продукцию и символику, посвященные Новому 2026 году.
ГУ МЧС поручено проведение противопожарных мероприятий, организация дежурства на задействованных объектах. Силовые ведомства республики обеспечат охрану общественного порядка в местах проведения массовых новогодних мероприятий.
Администрации муниципальных районов и городских округов республики, профсоюзные и общественные объединения должны осуществить подготовку и проведение новогодних праздничных мероприятий в организациях образования и культуры, на площадях в населенных пунктах. Муниципалитеты, согласно документу, обеспечат за счет собственных и привлеченных средств проведение детских новогодних мероприятий и вручение новогодних подарков детям из семей участников специальной военной операции из Республики Башкортостан, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также Курской и Белгородской областей, Сирийской Арабской Республики.
На площадях в населенных пунктах рекомендовано провести культурные мероприятия, посвященные празднованию Нового 2026 года, при строгом соблюдении правил проведения, провести противопожарные мероприятия, обеспечить охрану общественного порядка на новогодних мероприятиях, организовать поздравление граждан, проживающих в домах-интернатах; разработать и утвердить программы и планы проведения новогодних мероприятий.