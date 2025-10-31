Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах

Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и дополнительных социальных гарантиях для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Предоставить лицам, исполняющим должностные (служебные, трудовые) обязанности, выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с разработкой, модернизацией и (или) апробацией робототехнических комплексов (систем), систем связи, средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области», — говорится в документе.

Согласно документу, семьи погибших разработчиков и операторов систем РЭБ в новых регионах получат единоразовую выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае получения ими ран и увечий выплата составит три миллиона рублей.