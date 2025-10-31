На Кубани введут ежемесячную выплату студентам-инвалидам на проезд

С 1 ноября в Краснодарском крае вводится ежемесячная выплата 3,7 тыс. руб. на проезд для студентов с инвалидностью до 23 лет, обучающихся очно в государственных образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.