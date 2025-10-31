На Кубани введут ежемесячную выплату студентам-инвалидам на проезд

Право на пособие имеют учащиеся государственных вузов, техникумов и колледжей с инвалидностью в возрасте до 23 лет, получающие образование по очной форме.
«Дополнительная мера поддержки станет хорошим подспорьем кубанским студентам с ограниченными возможностями здоровья», — отметил заместитель министра труда и социального развития края Александр Костанов.
Тем, кто подаст документы до конца 2025 года, средства начислят с сентября текущего года. Для получения выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
В регионе обучается около 1,7 тыс. студентов данной категории.