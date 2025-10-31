Ричмонд
На Кубани введут ежемесячную выплату студентам-инвалидам на проезд

С 1 ноября в Краснодарском крае вводится ежемесячная выплата 3,7 тыс. руб. на проезд для студентов с инвалидностью до 23 лет, обучающихся очно в государственных образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: Коммерсантъ

Право на пособие имеют учащиеся государственных вузов, техникумов и колледжей с инвалидностью в возрасте до 23 лет, получающие образование по очной форме.

«Дополнительная мера поддержки станет хорошим подспорьем кубанским студентам с ограниченными возможностями здоровья», — отметил заместитель министра труда и социального развития края Александр Костанов.

Тем, кто подаст документы до конца 2025 года, средства начислят с сентября текущего года. Для получения выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

В регионе обучается около 1,7 тыс. студентов данной категории.