СК: электромонтер погиб под колесами погрузчика на предприятии в Жодино

В Жодино электромонтер погиб под колесами погрузчика.

Источник: Комсомольская правда

СК сообщил, что электромонтер погиб под колесами погрузчика на предприятии в Жодино. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно предварительным данным, 27 октября 2025 года на одном из градообразующих предприятий в Жодино 46-летний водитель вилочного погрузчика совершил наезд на 45-летнего электромонтера. В ведомстве отметили, что рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Установлено, что трагедия произошла в техническом проезде между цехами», — уточнили в СК.

