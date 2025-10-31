СК: электромонтер погиб под колесами погрузчика на предприятии в Жодино

СК сообщил, что электромонтер погиб под колесами погрузчика на предприятии в Жодино. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно предварительным данным, 27 октября 2025 года на одном из градообразующих предприятий в Жодино 46-летний водитель вилочного погрузчика совершил наезд на 45-летнего электромонтера. В ведомстве отметили, что рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.
«Установлено, что трагедия произошла в техническом проезде между цехами», — уточнили в СК.
Тем временем в Могилевском районе водитель снес забор и погиб, выпав из кабины под колеса трактора: «В крови было 3,9 промилле алкоголя».
