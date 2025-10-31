Врач объяснила, как избавиться от осенней сонливости

Специалист рекомендовала ложиться в девять часов вечера и спать положенные восемь часов. «Если человек выдерживает этот режим, он просыпается бодрым, весёлым и в рабочем состоянии. Дальше лёгкая зарядка, горячий завтрак и немного кофеина», — сказала она.