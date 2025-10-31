Врач объяснила, как избавиться от осенней сонливости

Специалист рекомендовала ложиться в девять часов вечера и спать положенные восемь часов. «Если человек выдерживает этот режим, он просыпается бодрым, весёлым и в рабочем состоянии. Дальше лёгкая зарядка, горячий завтрак и немного кофеина», — сказала она.
Основной проблемой Лапа назвала поздний сон и ранний подъем. По ее словам, шести часов сна недостаточно, а оптимальный сон начинается с 21:00 до 00:00.
Кроме того, не стоит есть поздно вечером, поскольку после позднего и плотного ужина пища не успевает перевариться, а утром не хватает энергии.
Если человек ведет рациональный образ жизни, однако испытывает сонливость, ему необходимо обратиться к врачу, предупредила Лапа. Эксперт отметила, что причины сонливости могут включать отсутствие солнца и серую погоду, однако важнее всего внутреннее биологическое состояние.
Тем временем ученые выяснили, что сонливость днем может быть связана не только с усталостью, но и с рационом питания. Как передает «Царьград», вещества вроде тираминов, содержащиеся в выдержанных сырах, копчёностях и ферментированных продуктах, могут усиливать желание вздремнуть.