В ГД внесли проект о страховании потенциально опасных собак

«Законопроектом предлагается установить обязанность владельцев потенциально опасных собак страховать риск гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц в результате нахождения потенциально опасной собаки вне места ее содержания или за пределами огороженной территории», — говорится в пояснительной записке к проекту. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.