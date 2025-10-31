Ричмонд
В ГД внесли проект о страховании потенциально опасных собак

В Госдуму внесли проект об обязательном страховании потенциально опасных собак.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается обязать владельцев потенциально опасных пород собак страховать питомцев, чтобы в случае их нападения на человека пострадавший смог получить денежную компенсацию до миллиона рублей при причинении вреда жизни или здоровью, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить обязанность владельцев потенциально опасных собак страховать риск гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц в результате нахождения потенциально опасной собаки вне места ее содержания или за пределами огороженной территории», — говорится в пояснительной записке к проекту. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.

Авторы законопроекта предлагают установить страховую выплату в размере миллиона рублей при причинении вреда человеку, при порче имущества — 200 тысяч рублей. Проект предусматривает, что правила страхования, страховые тарифы, их структура и порядок применения страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования будут устанавливаться Банком России.

Депутаты также предложили установить, что страховщик в течение 15 рабочих дней обязан принять заявление о страховом возмещении и в течение пяти рабочих дней после окончания указанного срока принятия заявления — выплатить надлежащую страховую сумму.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечить гарантированную защиту прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу в результате нападения собаки.

В документе уточняется, что положения законопроекта не распространяются на служебных собак, которые относятся к потенциально опасным породам.

Перечень потенциально опасных пород собак утвердили в 2019 году. В него вошли акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака.

