Власти Ростова планируют изъять и снести жилой дом в переулке Малом

Дом 1900 года постройки собираются снести в донской столице.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону запланировали изъять и снести одноэтажный дом 1900 года постройки. Адрес объекта — переулок Малый, 11 (литер Б). Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Демонтажные работы собираются провести «в связи с аварийным состоянием» здания. Площадь земельного участка под домом составляет 244 кв. метра.

Недвижимость находится в долевой собственности. В связи с этим перед изъятием проведут оценку помещений для последующего выкупа. К работе должны привлечь независимого эксперта.

Добавим, ранее в центре донской столицы выставили исторический особняк в XX века. Стоимость объекта составила 25 млн рублей.

