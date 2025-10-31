Автобусный маршрут № 70 сократят в Нижнем Новгороде с 1 января

Теперь автобусы будут начинать движение от кольца на улице Карла Маркса и дальше следовать в сторону улицы Сергея Акимова. Участок по Мещерскому бульвару из схемы исключат полностью.
Как объяснил замглавы регионального минтранса Денис Рябинин, изменения основаны на результатах анализа пассажиропотока. «На этом участке ездят два-три пассажира, не более, то есть не пользуются совершенно популярностью этот участок», — рассказал Рябинин.
Чтобы компенсировать отмену автобусного движения по Мещерскому бульвару, на этом участке усилят троллейбусное сообщение. Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Нижнем Новгороде отменят автобусный маршрут № 42.