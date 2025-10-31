Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусный маршрут № 70 сократят в Нижнем Новгороде с 1 января

С 1 января 2025 года маршрут автобуса № 70 в Нижнем Новгороде будет скорректирован. Из схемы движения исключат участок, проходящий через Мещерский бульвар и торговый центр «Седьмое небо».

Источник: ЦРТС

Теперь автобусы будут начинать движение от кольца на улице Карла Маркса и дальше следовать в сторону улицы Сергея Акимова. Участок по Мещерскому бульвару из схемы исключат полностью.

Как объяснил замглавы регионального минтранса Денис Рябинин, изменения основаны на результатах анализа пассажиропотока. «На этом участке ездят два-три пассажира, не более, то есть не пользуются совершенно популярностью этот участок», — рассказал Рябинин.

Чтобы компенсировать отмену автобусного движения по Мещерскому бульвару, на этом участке усилят троллейбусное сообщение. Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Нижнем Новгороде отменят автобусный маршрут № 42.