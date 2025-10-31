«Разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты». МЧС и Минздрав сообщили про ЧП с четырьмя пострадавшими на предприятии «Беларуськалий»

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели работают по информации об инциденте, случившемся на промплощадке 4-го рудоуправления предприятия «Беларуськалий».
«Произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты на открытой площадке цеха мембранного электролиза», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что, согласно предварительным данным, пострадали четыре человека. И уточнили:
«Произошло повреждение соседней емкости с соляной кислотой».
На месте случившегося работают 8 машин МЧС.
В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что в Солигорск направили медицинскую бригаду в следующем составе: травматолог, реаниматолог, комбустиолог для оказания помощи пострадавшим при инциденте на ОАО «Беларуськалий».
В ведомстве уточнили, что на место происшествия для оказания помощи выехали четыре бригады скорой медицинской помощи.
«Пострадали четыре работника предприятия: все они с химическими ожогами, комбинированными травмами находятся в Солигорской ЦРБ», — сообщил в Минздраве.
И обратили внимание, что органы государственного надзора проводят мониторинг атмосферного воздуха на производственной площадке.
