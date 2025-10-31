Ричмонд
«Разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты». МЧС и Минздрав сообщили про ЧП с четырьмя пострадавшими на предприятии «Беларуськалий»

Минздрав и МЧС сказали о 4 пострадавших после разрыва емкости на Беларуськалии.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав и МЧС сказали о четверых пострадавших после разрыва емкости на «Беларуськалии».

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели работают по информации об инциденте, случившемся на промплощадке 4-го рудоуправления предприятия «Беларуськалий».

«Произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты на открытой площадке цеха мембранного электролиза», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что, согласно предварительным данным, пострадали четыре человека. И уточнили:

«Произошло повреждение соседней емкости с соляной кислотой».

На месте случившегося работают 8 машин МЧС.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что в Солигорск направили медицинскую бригаду в следующем составе: травматолог, реаниматолог, комбустиолог для оказания помощи пострадавшим при инциденте на ОАО «Беларуськалий».

В ведомстве уточнили, что на место происшествия для оказания помощи выехали четыре бригады скорой медицинской помощи.

«Пострадали четыре работника предприятия: все они с химическими ожогами, комбинированными травмами находятся в Солигорской ЦРБ», — сообщил в Минздраве.

И обратили внимание, что органы государственного надзора проводят мониторинг атмосферного воздуха на производственной площадке.

