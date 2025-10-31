В Бурятии ведут разработку отечественного концентрата омега-3 из жира нерпы

«Кроме того, реализация проекта инициировала рост интереса абитуриентов к специальности “Фармация”, что выразилось в значительном увеличении набора на 30 процентов по сравнению с 2024 годом. Обучающиеся видят в этом возможность стать частью масштабной и перспективной государственной задачи по развитию фармацевтики», — отметил проректор по цифровой трансформации и развитию, руководитель программ «Приоритет-2030» Сергей Архипов.