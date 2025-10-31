Пушку на Стрелке Оми и Иртыша приведут в порядок к 310-летию Омска

Пушка на Стрелке — историческом месте слияния рек Оми и Иртыша — будет отреставрирована до конца года. Специалисты отдела по сохранению объектов культурного наследия Омской крепости уже приступили к обследованию артиллерийского орудия и подготовке проектно-сметной документации.