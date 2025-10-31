Ричмонд
Пушку на Стрелке Оми и Иртыша приведут в порядок к 310-летию Омска

Несмотря на отсутствие статуса памятника, орудие считается одним из символов города.

Источник: Комсомольская правда

Пушка на Стрелке — историческом месте слияния рек Оми и Иртыша — будет отреставрирована до конца года. Специалисты отдела по сохранению объектов культурного наследия Омской крепости уже приступили к обследованию артиллерийского орудия и подготовке проектно-сметной документации.

«Хоть пушка и не входит в реестр объектов культурного наследия, она является одним из символов Омска и к 310-летию нашего города должна иметь пристойный вид», — заметил мэр Омска Сергей Шелест.

В ближайшие месяцы планируется провести полный комплекс ремонтно-реставрационных работ, чтобы к юбилею Омска памятник выглядел достойно и соответствовал своему статусу в глазах горожан и гостей региона.

