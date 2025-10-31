Теоретическая модель ускорит разработку компьютеров на базе «жидкого света»

В прошлом физики считали, что подобные структуры могут существовать лишь при температурах, близких к абсолютному нулю, однако российским и зарубежным ученым удалось несколько лет назад показать, что они могут возникать и при комнатной температуре. Это открыло дорогу для создания аналогов электроники, в которых информация будет храниться и передаваться при помощи поляритонов и других квантовых структур, возникающих внутри «жидкого света».