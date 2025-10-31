Очередь в кассу «Планеты Океан» растянулась на две сотни метров

«Половина всех билетов на неделю поступает в продажу на официальном сайте музея каждый понедельник в 10:00 по местному времени. В данный момент пропускная способность корпуса — 300 человек в день. В кассе билеты продаются только в дни работы нового корпуса и на текущий день», — отметили в пресс-службе.