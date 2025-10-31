Очередь в кассу «Планеты Океан» растянулась на две сотни метров

В Калининграде очередь в кассу на посещение «Планеты Океан» растянулась на две сотни метров. Об этом сообщает корреспондент «Клопс», побывавший у корпуса Музея Мирового океана в пятницу, 31 октября.
Калининградцы хотят посмотреть экспозиции, пока у школьников каникулы. «Люди стоят в огромной очереди с детьми за час до открытия», — говорит одна из читательниц издания.
В пресс-службе музея редакции сообщили, что экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан» работает пока в тестовом режиме и есть определённые ограничения.
«Половина всех билетов на неделю поступает в продажу на официальном сайте музея каждый понедельник в 10:00 по местному времени. В данный момент пропускная способность корпуса — 300 человек в день. В кассе билеты продаются только в дни работы нового корпуса и на текущий день», — отметили в пресс-службе.
Пока посетить музей можно лишь в составе экскурсионной группы. В корпусе доступна примерно половина экспозиции. «С 5 ноября в “Планету Океан” начнут пускать туристов-одиночек. Увеличится количество сеансов и пропускная способность нового корпуса: вместо 300 человек музей сможет принять до 500 в день», — добавили в музее.
График работы корпуса — со среды по воскресенье. Самостоятельно посетить музей можно с 10:30 до 12:30: каждые 30 минут в корпус пропускают 50 посетителей. Для них открыты 29 аквариумов, магазин «Лавка боцмана» и зал «Большой Океан». Стоимость составляет от 150 до 500 рублей: для льготников есть скидки.