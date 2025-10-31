В самарских медучреждениях могут появиться тайные агенты

В Самарской области медицинские учреждения могут посетить тайные агенты. Ранее правительство внесло поправки в положение о федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.
Тайные посетители будут визуально осматривать медицинские учреждения и на личном опыте проверять оказанные услуги. Под видом обычных пациентов агенты проверят работу регистратуры, соблюдение стандартов общения и выписки.
Напомним, метод ранее использовали для проверки магазинов и иных услуг. Напомним, тайный покупатель — это специалист, который инкогнито посещает торговые точки, рестораны, отели и иные заведения для оценки качества обслуживания.